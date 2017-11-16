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США внесли на голосування ООН нову резолюцію щодо хіматак у Сирії

Четвер, 16 листопада 2017, 01:22
США внесли на голосування ООН нову резолюцію щодо хіматак у Сирії

США в ООН внесли на голосування нову резолюцію щодо хіматак в Сирії, яка повинна продовжити мандат Організації по забороні хімічної зброї.

Про це заявило Постійне представництво США при ООН, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати ініціювали голосування о 15:00 16 листопада по нашому останньому проекту резолюції Ради Безпеки ООН, яка має відновити мандат Спільного слідчого механізму - незалежної технічної групи, що встановлює винуватців жахливих хімічних атак у Сирії", - йдеться в заяві.

"Сполучені Штати сподіваються, що Рада Безпеки матиме об'єднану позицію у відповідь на застосування хімічної зброї проти цивільних осіб та продовжить роботу цієї критично важливої групи", - наголосили в американському представництві.

Як відомо, Вашингтон наполягає на необхідності повноцінного міжнародного розслідування застосування хімічної зброї в Сирії.

Теми: СШАООНСирія
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