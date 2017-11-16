США внесли на голосование ООН новую резолюцию по химатаках в Сирии

США в ООН внесли на голосование новую резолюцию по химатак в Сирии, которая должна продлить мандат Организации по запрещению химического оружия.

Об этом заявило Постоянное представительство США при ООН, передает Укринформ.

"Соединенные Штаты инициировали голосования в 15:00 16 ноября по нашему последнему проекту резолюции Совета Безопасности ООН, который должен восстановить мандат Общего следственного механизма - независимой технической группы, которая определяет виновников ужасных химических атак в Сирии", - говорится в заявлении.

"Соединенные Штаты надеются, что Совет Безопасности будет иметь объединенную позицию в ответ на применение химического оружия против гражданских лиц и продолжит работу этой критически важной группы", - отметили в американском представительстве.

Как известно, Вашингтон настаивает на необходимости полноценного международного расследования применения химического оружия в Сирии.