Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США внесли на голосование ООН новую резолюцию по химатаках в Сирии

Четверг, 16 ноября 2017, 01:22
США внесли на голосование ООН новую резолюцию по химатаках в Сирии

США в ООН внесли на голосование новую резолюцию по химатак в Сирии, которая должна продлить мандат Организации по запрещению химического оружия.

Об этом заявило Постоянное представительство США при ООН, передает Укринформ.

"Соединенные Штаты инициировали голосования в 15:00 16 ноября по нашему последнему проекту резолюции Совета Безопасности ООН, который должен восстановить мандат Общего следственного механизма - независимой технической группы, которая определяет виновников ужасных химических атак в Сирии", - говорится в заявлении.

"Соединенные Штаты надеются, что Совет Безопасности будет иметь объединенную позицию в ответ на применение химического оружия против гражданских лиц и продолжит работу этой критически важной группы", - отметили в американском представительстве.

Как известно, Вашингтон настаивает на необходимости полноценного международного расследования применения химического оружия в Сирии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАООНСирия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
США
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Пентагон раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине на $800 млн
Последние новости
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
Все новости...
Реклама: