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Світові корпорації заробляють на дитячій праці в Конго - Amnesty

Четвер, 16 листопада 2017, 02:04

Світові корпорації продовжують використовувати дитячу працю при видобутку кобальту у ДР Конго.

Про це у своєму звіті заявила міжнародна правозахисна організація Amnesty International, передає DW.

Повідомляється, що на шахтах ДР Конго, яка є світовим лідером за видобутком кобальту, використовують працю 7-річних дітей.

У звіті Amnesty International "Час перезарядитись" (Time to recharge) серед інших згадуються такі технологічні гіганти, як Apple, Samsung та Sony, а також німецькі автоконцерни BMW, Daimler та Volkswagen.

Amnesty підкреслює, що серед 29 компаній, діяльність яких була проаналізована правозахисниками, жодна не виконала свої зобов'язання щодо розголошення проблеми порушень прав людини у Конго та їхнього припинення. 

"Щоб припинити порушення прав людини у Конго,ми наполягаємо на ретельному перегляді ланцюжка посередників при постачанні кобальту", - підкреслює організація. 

Як відомо, раніше Amnesty International звинуватила президента Сирії Башара Асада в злочинах проти людяності.

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