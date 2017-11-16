Росія звинувачує США у наданні притулку сайту "Миротворець"

Міністерство закордонних справ РФ стверджує, що на американських серверах базується сайт "Миротворець", і звинувачує США в небажанні протидіяти цьому.

Про це йдеться у твіті прес-служби МЗС з посиланням на слова офіційного представника міністерства Марії Захарової.

"Не дивлячись на те, що "Миротворець" займається прямим підбурюванням до розправ і поширює екстремістську ідеологію, йому дозволяють спокійно базуватися на американській території", - заявляє вона.

Захарова звинувачує офіційний Вашингтон у тому, що нібито ще з жовтня він закриває очі на це явище.

Водночас, згідно з даними на порталі ідентифікації сайтів Who is, "Миротворець" зараз базується в Таїланді.

У коментарі "Українській правді" Антон Геращенко, якого пов'язують з сайтом, заявив, що інформація про місце розташування серверів "Миротворця" - непублічна.

Раніше в російських ЗМІ писали, що сайт "Миротворець" перереєстрував свою IP-адресу у Сполучених Штатах, і РФ зажадала від американської влади блокувати доступ до сайту.

Як відомо, сайт "Миротворець" пов’язують із членом колегії МВС Антоном Геращенком. Сайт декларує, що публікує інформацію про людей, які становлять загрозу українській державі та суспільству, скоїли злочини проти основ національної безпеки.