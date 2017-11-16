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Россия обвиняет США в укрывательстве сайта "Миротворец"

Четверг, 16 ноября 2017, 10:43

Министерство иностранных дел РФ утверждает, что на американских серверах базируется сайт "Миротворец", и обвиняет США в нежелании противодействовать этому.

Об этом говорится в твите пресс-службы МИД со ссылкой на слова официального представителя министерства Марии Захаровой.

"Несмотря на то, что "Миротворец" занимается прямым подстрекательством к расправам и распространяет экстремистскую идеологию, ему позволяют спокойно базироваться на американской территории", - заявляет она.

Захарова обвиняет официальный Вашингтон в том, что якобы еще с октября он закрывает глаза на это явление.

В то же время, согласно данным на портале идентификации сайтов Who is, "Миротворец" в настоящее время базируется в Тайланде.

В комментарии "Украинской правде" Антон Геращенко, которого связывают с сайтом, заявил, что информация о месте расположения серверов "Миротворца" - непубличная.

Ранее в российских СМИ писали, что сайт "Миротворец" перерегистрировал свой IP-адрес в Соединенных Штатах, и РФ потребовала от американских властей блокировать доступ к сайту.

Как известно, сайт "Миротворец" связывают с членом коллегии МВД Антоном Геращенко. Сайт декларирует, что публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.

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Темы: РосcияМИДинтернетСША
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