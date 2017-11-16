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Рада ухвалила закон, який захистить бізнес від "маски-шоу"

Четвер, 16 листопада 2017, 11:33
Рада ухвалила закон, який захистить бізнес від маски-шоу

Народні депутати більшістю голосів підтримали законопроект, який захищає підприємців від тиску силовиків.

За нього проголосувало 312 нардепів.

Перед початком голосувань прем'єр Володимир Гройсман попросив про підтримку ініційованого ним законопроекту №7275.

"Я зневажаю силовиків, які вдягають погони і тиснуть на чесний бізнес, організовують маски-шоу і блокують тих, хто сьогодні створює національний продукт. Тож зупинимо ганебний шлях, по якому йдуть деякі представники силових структур", - сказав Гройсман.

Голова комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін пояснив, що цей законопроект дозволить більш ефективно захистити права підприємців від тиску силовиків.

"Перше і важливе рішення, яке передбачено цим документом, це дозвіл на фото та відеофіксацію стороною захисту обшуків, які відбуваються. Більше того, їх відеофіксація стає обов'язковою", - сказав Кожем'якін.

 

Він додав, що за новим законом, якщо під час обшуків були вилучені документи підприємців, техніка та інші матеріали без присутності адвоката, то вилучені матеріали не зможуть надалі використовуватися стороною обвинувачення.

Крім того, за його словами, тепер обвинувачі повинні доводити необхідність обшуків і не зможуть іх проводити без відповідної ухвали суду, керуючись лише власними мотивами. Також змінюються строки проваджень та можливість їх оскаржувати та багато іншого.  

Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що поки депутати обговорюють цей законопроект, щодня відбувається по 15 обшуків.

"Починаємо програму "Маски-шоу стоп!", - заявив Петренко.

За підтримку цього документу депутати проголосували практично одностайно.  

Він вступить в силу після його офіційного опублікування.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів пропонує запровадити аудит діяльності правоохоронних органів щодо розслідування кримінальних злочинів та ще низку новацій.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаГройсманПетренко
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