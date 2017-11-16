Росія не виключає продаж українського "боргу Януковича"

Компроміс щодо боргу України у 3 мільярди доларів можливий, якщо інша країна викупить його у Росії.



Про це заявив заступник голови Міністерства фінансів Російської Федерації Сергій Сторчак, повідомляють "РИА Новости".



За його словами, Москва не раз говорила, що готова обговорювати варіанти позасудового врегулювання боргу.



Зараз такі переговори йдуть через посередників. Сторчак відмовився коментувати їх хід.



"Суто теоретично, це можуть бути і гроші, і цінні папери якогось іншого суверена, який готовий взяти на себе вимоги на Україну в силу своїх особливих відносин з Україною, міг би швидше просунутися в пошуках якогось компромісного рішення", – заявив Сторчак

"Все-таки навантаження, пов'язане з поверненням трьох із гаком мільярдів доларів, – суттєве навантаження на будь-який бюджет. Ми це добре розуміємо", – додав він.



Як відомо, у грудні 2013 року президент Росії Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту у сумі 15 млрд доларів через розміщення українських цінних паперів. Облігації на 3 млрд доларів були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією.



У жовтні 2015 року, після переговорів, власники 13 із 14 випусків єврооблігацій України на загальну суму 14,36 млрд доларів і 600 млн євро погодилися на їх реструктуризацію.



Україна не отримала згоди від Росії щодо реструктуризації єврооблігацій на 3 млрд доларів з терміном погашення 20 грудня 2015 року.



У грудні 2015 року Кабінет міністрів запровадив мораторій на виплату 3 млрд доларів за єврооблігаціями.



У лютому 2016 року Росія подала позов проти України до Високого суду Лондона щодо стягнення боргу, а в травні Україна подала документи щодо свого захисту в рамках цього судового процесу.



29 березня 2017 року Високий cуд Лондона схвалив прискорений розгляд позову РФ до України щодо євробондів на 3 млрд доларів. Україна вирішила оскаржувати це рішення.



26 травня 2017 року Високому суді Лондона суддя Вільям Блер задовольнив прохання України про подальше зупинення виконання судового рішення до завершення розгляду апеляційної скарги України в англійському Апеляційному суді, що відбудеться не раніше 2018 року.



Таким чином, Україна не повинна платити ні основний борг, ні відсотки за "боргом Януковича" до рішення Лондонського апеляційного суду, стверджувала українська сторона.