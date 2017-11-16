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Россия не исключает продажу украинского "долга Януковича"

Четверг, 16 ноября 2017, 12:11

Компромисс по долгу Украины в 3 миллиарда долларов возможен, если другая страна выкупит его у России.

Об этом заявил заместитель главы Министерства финансов Российской Федерации Сергей Сторчак, сообщают "РИА Новости".

По его словам, Москва не раз говорила, что готова обсуждать варианты внесудебного урегулирования долга.

Сейчас такие переговоры идут через посредников. Сторчак отказался комментировать их ход.

"Чисто теоретически, это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования на Украину в силу своего особого отношения с Украиной, мог бы быстрее продвинуться в поисках какого-то компромиссного решения", – заявил Сторчак.

"Все-таки нагрузка, связанная с возвратом трех с лишним миллиардов долларов, – существенная нагрузка на любой бюджет. Мы это хорошо понимаем", – добавил он.

Как известно, в декабре 2013 года президент России Владимир Путин и тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг. Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года, после переговоров, держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет министров ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга, а в мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.

29 марта 2017 года Высокий Суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на 3 млрд долларов. Украина решила обжаловать это решение.

26 мая 2017 года в Высоком суде Лондона судья Уильям Блэр удовлетворил прошение Украины о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в английском Апелляционном суде, что произойдет не ранее 2018 года.

Таким образом, Украина не должна платить ни основной долг, ни проценты по "долгу Януковича" до решения Лондонского апелляционного суда, утверждала украинская сторона.

Темы: РосcиядолгЯнукович
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