Комітет нарешті рекомендував ВР відхилити закон про Антикорупційний суд

Комітет Ради з питань правової політики та правосуддя рекомендував Верховній Раді відхилити депутатський законопроект про Антикорупційний суд.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови комітету Ради з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець.

"Дорогу антикорупційному суду відкрито. Щойно комітет Правової політики та правосуддя прийняв рішення про рекомендацію Верховній Раді повернути депутатський законопроект суб‘єктам ініціативи", - написав він.

"Нагадаю, що саме цей законопроект є тією обставиною, яка не дає можливість Президенту внести законопроект свого авторства, як те рекомендує Венеційська комісія", - додав Ємець.

В коментарі "Українській правді" Ємець розповів, що раніше рішення комітету не було і голосування відбувалися без нього.

Проте, за його словами, до комітету звернулися автори законопроекту, що захотіли зняти його з розгляду, і комітет підтримав їх заяву.

Як відомо, 14 листопада Верховна Рада вкотре не змогла проголосувати за відкликання депутатського законопроекту про антикорупційні суди, щоб президент Петро Порошенко міг подати на розгляд парламенту власний варіант документа.