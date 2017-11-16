У міськраді Миколаєва сталися сутички

У результаті протистоянь, які сталися під час засідання Миколаївської міської ради, розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє у Facebook управління поліції Миколаївщини.

Попередньо встановлено, що група громадян заблокувала трибуну з вимогою надати їм слово та розпустити міськраду. У цей час до поліції надійшло анонімне повідомлення про загрозу вибуху, тому правоохоронці розпочали евакуацію людей.

"Один із присутніх запалив димову шашку у приміщенні сесійної зали та почались протистояння між патрульними поліцейськими, які припиняли протиправні дійства, та активістами", - розповідають правоохоронці.

За їхніми даними, в результаті до відділу поліції був доставлений чоловік, який перешкоджав працівникам поліції.

"Ще одного громадянина, який блокував трибуну та вчиняв хуліганські дії, також доставлено до поліції", - додають в управлінні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 296 ККУ (хуліганство).

Вибухівку поліція так і не знайшла, але порушила за фактом "завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності" ще одну справу. Стаття 259 Кримінального кодексу.

Як повідомляє місцеве видання "Novosti N", на засідання міської ради прийшли прихильники екс-міського голови Олександра Сенкевича і попросили у виконуючої обов'язки міського голови, секретаря міськради Тетяни Казакової слова. Питання було поставлено на голосування, але двічі "провалене" депутатами.

Після цього близько 30 протестувальників підійшли до президії і оточили Казакову. Вони почали розкидати по залу п'ятикопійчані монети і кричати: "Це вам за 5 жовтня", закликаючи розпустити раду.

Після цього в зал увійшли співробітники поліції й оголосили, що будівля замінована, тому попросили покинути приміщення. Казакова заявила, що замінував будівлю Сенкевич. Потім хтось із активістів запалив петарду, приміщення наповнилося димом.

Поліцейські почали відтісняти протестувальників до виходу, виникли суперечки і бійки. В результаті більшість активістів виштовхали із залу, а частину журналістів заблокували в залі, не дозволяючи проводити зйомку. Глава патрульної поліції Миколаєва Максим Ахрамеєв, який особисто утримував в дверях журналістів, сказав, що це "пов'язано із забезпеченням безпеки представників ЗМІ".

5 жовтня депутати Миколаївської міськради підтримали дострокове припинення повноважень міського голови Сенкевича.

Сенкевич переміг на виборах мера Миколаєва у листопаді 2015 року, він балотувався від "Самопомочі".