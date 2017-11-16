В горсовете Николаева произошли столкновения

В результате противостояний, которые произошли во время заседания Николаевского городского совета, начато уголовное производство.

Об этом сообщает в Facebook управление полиции Николаевской области.

Предварительно установлено, что группа граждан заблокировала трибуну с требованием предоставить им слово и распустить горсовет. В это время в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва, поэтому правоохранители начали эвакуацию людей.

"Один из присутствующих зажег дымовую шашку в помещении сессионного зала и начались противостояния между патрульными полицейскими, которые прекращали противоправные действия, и активистами", - рассказывают правоохранители.

По их данным, в результате в отдел полиции был доставлен мужчина, который препятствовал работникам полиции.

"Еще один гражданин, который блокировал трибуну и совершал хулиганские действия, также доставлен в полицию", - добавляют в управлении.

По данному факту начато уголовное производство по статье 296 УК (хулиганство).

Взрывчатку полиция так и не нашла, но возбудила по факту "заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" еще одно дело. Статья 259 Уголовного кодекса.

Как сообщает местное издание "Novosti N", на заседание городского совета пришли сторонники экс-мэра Александра Сенкевича и попросили у исполняющей обязанности городского головы, секретаря горсовета Татьяны Казаковой слова. Вопрос был поставлен на голосование, но дважды оно было "провалено" депутатами.

После этого около 30 протестующих подошли к президиуму и окружили Казакову. Они начали разбрасывать по залу пятикопеечные монеты и кричать: "Это вам за 5 октября", призывая распустить совет.

После этого в зал вошли сотрудники полиции и объявили, что здание заминировано, поэтому попросили покинуть помещение. Казакова заявила, что заминировал здание Сенкевич. Затем кто-то из активистов зажег петарду, помещение наполнилось дымом.

Полицейские начали оттеснять протестующих к выходу, возникли споры и драки. В результате большинство активистов вытолкали из зала, а часть журналистов заблокировали в зале, не позволяя проводить съемку. Глава патрульной полиции Николаева Максим Ахрамеев, который лично удерживал в дверях журналистов, сказал, что это "связано с обеспечением безопасности представителей СМИ".

5 октября депутаты Николаевского горсовета поддержали досрочное прекращение полномочий городского головы Сенкевича.

Сенкевич победил на выборах мэра Николаева в ноябре 2015 года, он баллотировался от "Самопомочи".