Бойовики 9 разів порушили перемир’я, втрат немає

Російсько-окупаційні війська на різних ділянках фронту продовжують обстрілювати оборонні укріплення сил АТО застосовуючи піхотне озброєння та міномети, втрат серед наших бійців немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 16 листопада 2017 року.

"На Луганському напрямку 12 мін калібру 82-мм бойовики випустили по наших позиціях поблизу Травневого, ще 8 – у районі Луганського", - йдеться у повідомленні.

Ворожі обстріли з гранатометів та стрілецької зброї двічі зафіксовано у районі Кримського.

"На Донецькому напрямку з гранатометів і стрілецької зброї противник обстріляв оборонців Тарамчука і Авдіївки, а захисників Мар’їнки – зі стрілецької зброї і озброєння БМП", - зазначають у прес-центрі.

На Примор’ї із 120-мм міномету, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП бойовики вели вогонь неподалік Павлополя, а з піхотного озброєння біля Водяного.

Загалом, від опівночі, незаконні збройні формування 9 разів порушили перемир’я. Більш ніж у половині випадків сили АТО давали противнику адекватну відповідь.