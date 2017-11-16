Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики 9 разів порушили перемир’я, втрат немає

Четвер, 16 листопада 2017, 17:40

Російсько-окупаційні війська на різних ділянках фронту продовжують обстрілювати оборонні укріплення сил АТО застосовуючи піхотне озброєння та міномети, втрат серед наших бійців немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 16 листопада 2017 року.

"На Луганському напрямку 12 мін калібру 82-мм бойовики випустили по наших позиціях поблизу Травневого, ще 8 – у районі Луганського", - йдеться у повідомленні.

Ворожі обстріли з гранатометів та стрілецької зброї двічі зафіксовано у районі Кримського.

"На Донецькому напрямку з гранатометів і стрілецької зброї противник обстріляв оборонців Тарамчука і Авдіївки, а захисників Мар’їнки – зі стрілецької зброї і озброєння БМП", - зазначають у прес-центрі.

На Примор’ї із 120-мм міномету, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП бойовики вели вогонь неподалік Павлополя, а з піхотного озброєння біля Водяного.

Загалом, від опівночі, незаконні збройні формування 9 разів порушили перемир’я. Більш ніж у половині випадків сили АТО давали противнику адекватну відповідь.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасвійнаАТОРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергся вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: