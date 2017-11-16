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Боевики 9 раз нарушили перемирие, потерь нет

Четверг, 16 ноября 2017, 17:40

Российско-оккупационные войска на разных участках фронта продолжают обстреливать оборонительные укрепления сил АТО применяя пехотное вооружение и минометы, потерь среди наших бойцов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 16 ноября 2017.

"На Луганском направлении 12 мин калибра 82-мм боевики выпустили по нашим позициям вблизи Майского, еще 8 районе Луганского", - говорится в сообщении.

Вражеские обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия дважды зафиксировано в районе Крымского.

"На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял защитников Тарамчука и Авдеевки, а защитников Марьинки - из стрелкового оружия и вооружения БМП", - отмечают в пресс-центре.

На Приморье из 120-мм миномета, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП боевики вели огонь неподалеку Павлополя, а с пехотного вооружения у Водяного.

В общем, от полуночи, незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие. Более чем в половине случаев силы АТО давали противнику адекватный ответ.

Темы: ДонбассвойнаАТОРосcия
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