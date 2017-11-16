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Суд у справі Януковича перейшов до закритого режиму

Четвер, 16 листопада 2017, 18:25

Печерський районний суд Києва перейшов до закритого режиму засідань у справі екс-президента Віктора Януковича стосовно злочинів на Майдані.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура.

"Прокурор у справі заявив клопотання про дослідження інших показів високопосадовців, що містяться у 38-му томі, у закритому засіданні з метою не розголошення таємниці досудового розслідування", - розповіли в ГПУ.

Зазначається, що під час судового засідання 16 листопада заслухали покази Геннадія Москаля.

Засідання суду стосується провадження за підозрою Януковича в організації перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів, з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників.

Тобто до настання тяжких наслідків, організації умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центрі Києва 18-20 лютого 2014 року та "терористичного акту" 20 лютого на вулиці Інститутській у Києві.

Йдеться про злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

Наступне засідання відбудеться 17 листопада 2017 року о 9:00 год.

Як відомо, 18 лютого 2014 року протести на Майдані Незалежності в Києві проти дій команди Януковича досягли апогею, тоді силовики придушили "мирний наступ" до Верховної Ради. У ніч на 19 лютого наметове містечко протестувальників вчергове штурмували, а вранці 20 лютого на Інститутській розстріляли десятки людей.

Суд уже слухає заочно справу проти Януковича про державну зраду, підставою для якої є прохання до президента Росії втрутитися в ситуацію в Україні на початку 2014 року.

Теми: судЯнуковичГенпрокуратура
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