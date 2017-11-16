Суд по делу Януковича перешел к закрытому режиму

Печерский районный суд Киева перешел к закрытому режиму заседаний по делу экс-президента Виктора Януковича относительно преступлений на Майдане.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

"Прокурор по делу заявил ходатайство об исследовании других показаний чиновников, содержащиеся в 38-м томе, в закрытом заседании с целью неразглашения тайны предварительного расследования", - рассказали в ГПУ.

Отмечается, что во время судебного заседании 16 ноября заслушали показания Геннадия Москаля.

Заседание суда касается производства по подозрению Януковича в организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих.

То есть до наступления тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центре Киева 18-20 февраля 2014 и "террористического акта" 20 февраля на улице Институтской в ​​Киеве.

Речь идет о преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины.

Следующее заседание состоится 17 ноября 2017 в 9:00 ч.

Как известно, 18 февраля 2014 года протесты на Майдане Независимости в Киеве против действий команды Януковича достигли апогея, тогда силовики подавили "мирное наступление" к Верховной Раде. В ночь на 19 февраля палаточный городок протестующих в очередной раз штурмовали, а утром 20 февраля на Институтской расстреляли десятки людей.



Суд уже слушает заочно дело против Януковича о государственной измене, основанием для которого стала просьба к президенту России вмешаться в ситуацию в Украине в начале 2014 года.