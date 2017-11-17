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Держдеп США: Росія - загроза від Балтійського до Чорного моря

П'ятниця, 17 листопада 2017, 04:55

Дії Росії за останнє десятиліття показали, що готовність Москви порушити суверенітет і територіальну цілісність інших народів є "реальною", а не "просто риторичною".

Про це заявив директор департаменту політичного планування Держдепартаменту США Брайан Хук, пише Радіо Свобода.

Виступаючи на Трансатлантичному форумі щодо Росії, він сказав, що дії Москви у війні з Грузією в 2008 році і зовсім недавно в Україні є "порушенням Статуту ООН і декількох статей Гельсінського Заключного акту".

За його словами загрози для Європи від Росії схожі на ті, з якими зіткнувся Захід під час "холодної війни".

"Як і в минулому, під загрозою територія від Балтійського до Чорного моря", - сказав він.

Він наголосив на прагненні Москви до модернізації військ і вказав, що "військове розташування сил в Європі сприяє Росії".

Хук, старший політичний радник держсекретаря Рекса Тіллерсона, попередив, що Росія також модернізує свій ядерний арсенал і способи його розміщення. Москва розробила крилату ракету з ядерними двигунами, "з явним порушенням" Договору про ядерні озброєння середньої дальності (INF), додав він.

"І, як і в минулому, Росія веде пропагандистську і дезінформаційну гру, - сказав він, - "руйнуючи суспільства, електорати і інститути в євроатлантичному співтоваристві".

"Велика різниця між сьогоднішньою Росією і її радянською формою полягає в тому, що їй не вистачає ідеологічної узгодженості, яка підкріплювала б її дії. Але Росія, тим не менш, серйозний суперник", - заявив Хук.

Він навів війну Росії проти Грузії в 2008 році, її незаконну анексію Кримського півострова і підтримку сепаратистів на сході України як приклади нездатності Москви виконати свої зобов'язання після закінчення "холодної війни".

Він повторив, що США вимагають, щоб Росія відновила суверенітет і територіальну цілісність України, перш ніж санкції, запроваджені Сполученими Штатами і Європою, могли б бути пом'якшені.

Теми: РосіяСШАЄвропа
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