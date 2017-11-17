Госдеп США: Россия – угроза от Балтийского до Черного моря

Действия России за последнее десятилетие показали, что готовность Москвы нарушить суверенитет и территориальную целостность других народов является "реальной", а не "просто риторической".

Об этом заявил директор департамента политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук, пишет Радио Свобода.

Выступая на Трансатлантическом форуме по России, он сказал, что действия Москвы в войне с Грузией в 2008 году и совсем недавно в Украине являются "нарушением Устава ООН и нескольких статей Хельсинкского Заключительного акта".

По его словам угрозы для Европы от России похожи на угрозы, с которыми столкнулся Запад во время "холодной войны".

"Как и в прошлом, под угрозой территория от Балтийского до Черного моря", - сказал он.

Он отметил стремление Москвы к модернизации войск и указал, что "военное расположение сил в Европе благоприятствует России".

Хук, старший политический советник госсекретаря Рекса Тиллерсона, предупредил, что Россия также модернизирует свой ядерный арсенал и способы его размещения. Москва разработала крылатую ракету с ядерными двигателями, "с явным нарушением" Договора о ядерных вооружениях средней дальности (INF), добавил он.

"И, как и в прошлом, Россия ведет пропагандистскую и дезинформационную игру, - сказал он, - "разрушая общества, электораты и институты в евроатлантическом сообществе".

"Большая разница между сегодняшней Россией и ее советской формой заключается в том, что ей не хватает идеологической согласованности, которая подкрепляла бы ее действия. Но Россия, тем не менее, серьезный соперник", - заявил Хук.

Он привел войну России против Грузии в 2008 году, ее незаконную аннексию Крымского полуострова и поддержку сепаратистов на востоке Украины в качестве примеров неспособности Москвы выполнить свои обязательства после окончания "холодной войны".

Он повторил, что США требуют, чтобы Россия восстановила суверенитет и территориальную целостность Украины, прежде чем санкции, введенные Соединенными Штатами и Европой, могли бы быть смягчены.