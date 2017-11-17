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Помещенный под домашний арест Мугабе отказывается идти в отставку

Пятница, 17 ноября 2017, 06:45

Президент Зимбабве Роберт Мугабе отказался уйти в отставку после встречи с генералами, которые захватили контроль над страной.

Об этом пишет AFP.

Военные, захватившие столицу Зимбабве Хараре, поместили Мугабе под домашний арест. Кортеж Мугабе отвез его из частной резиденции в Государственный дом для переговоров, в которых также приняли участие посланники из регионального блока Сообщества по вопросам развития стран южной Африки (SADC).

"Они встретились сегодня, он отказывается уйти в отставку. Думаю, он пытается выиграть время", - сказал источник, близкий к руководству армии, который пожелал быть неназванным.

Правительственное телевидение показало Мугабе, стоящим рядом с улыбающимся начальником армии генералом Константино Чивенгой.

 

Как известно, военное вмешательство последовало за недельным политическим кризисом, вызванным решением Мугабе уволить своего давнего союзника Эммерсона Мнангагву с должности вице-президента и назначить на этот пост свою жену Грейс.

В ответ военачальник страны Константино Чивенга заявил, что армия отказывается принять увольнение Мнангагвы.

15 ноября армия Зимбабве захватила штаб-квартиру ZBC, государственного вещателя подконтрольного президенту Мугабе.

Также военные задержали министра финансов Зимбабве Игнатиуса Чомбо. Чомбо был ведущим членом так называемой "G40", фракции правящей партии "ЗАНУ-ПФ", возглавляемой женой Мугабе Грейс, которая борется за право сменить 93-летнего президента.

Роберт Мугабе находится у власти с 1980 года, когда Зимбабве получила независимость от Великобритании. Военные опасаются, что отставка вице-президента станет шагом на пути к передаче власти супруге президента Грейс Мугабе.

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