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Луценко відреагував на обрання директора ДБР

П'ятниця, 17 листопада 2017, 09:52

Після обрання голови Державного бюро розслідувань генеральний прокурор Юрій Луценко наголошує на необхідності створення єдиної державної служби фінансового контролю.

Про це він пише 17 листопада у Facebook.

"Заступаючи на посаду генпрокурора, я говорив про необхідність розділення функцій прокуратури і слідства у різних інституціях. Бо можливість дати керівну вказівку і слідчому і прокурору не раз приводило до політичних репресій та рекету бізнеса. Тому обрання керівника і заступників ДБР - величезний крок до цивілізованої правоохоронної системи", – пише Луценко.

На думку генпрокурора, за урядовцями і депутатами "залишився ще один дуже важливий борг" – створити єдину державну службу фінансового контролю, куди мають відійти всі функції податкових перевірок, виявленню фіктивного підприємництва і розкрадання бюджетних коштів, які зараз дублюються в ГПУ, МВС, СБУ і ДФС.

Детальніше про ДБР читайте у статті: За лаштунками ДБР: кадри вирішують все

Як відомо, 16 листопада директором Державного бюро розслідування конкурсна комісія обрала Романа Трубу.

Першим заступником голови ДБР було обрано прокурора Ольгу Варченко, а заступником директора – заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.  

Екс-нардеп Євген Фірсов у своєму блозі публікував попередні результати конкурсу на посади в ДБР, в яких керівник департаменту ТзОВ "Юридична компанія "Сектор права" Роман Труба і прокурор Ольга Варченко за результатами конкурсу, що проходив до жовтня, фігурували в таблиці як ненадійні особи з супервисоким ризиком.

Українська правда
Теми: ДБРГенпрокуратураЛуценко
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