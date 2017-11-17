Луценко відреагував на обрання директора ДБР
Після обрання голови Державного бюро розслідувань генеральний прокурор Юрій Луценко наголошує на необхідності створення єдиної державної служби фінансового контролю.
Про це він пише 17 листопада у Facebook.
"Заступаючи на посаду генпрокурора, я говорив про необхідність розділення функцій прокуратури і слідства у різних інституціях. Бо можливість дати керівну вказівку і слідчому і прокурору не раз приводило до політичних репресій та рекету бізнеса. Тому обрання керівника і заступників ДБР - величезний крок до цивілізованої правоохоронної системи", – пише Луценко.
На думку генпрокурора, за урядовцями і депутатами "залишився ще один дуже важливий борг" – створити єдину державну службу фінансового контролю, куди мають відійти всі функції податкових перевірок, виявленню фіктивного підприємництва і розкрадання бюджетних коштів, які зараз дублюються в ГПУ, МВС, СБУ і ДФС.
Детальніше про ДБР читайте у статті: За лаштунками ДБР: кадри вирішують все
Як відомо, 16 листопада директором Державного бюро розслідування конкурсна комісія обрала Романа Трубу.
Першим заступником голови ДБР було обрано прокурора Ольгу Варченко, а заступником директора – заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.
Екс-нардеп Євген Фірсов у своєму блозі публікував попередні результати конкурсу на посади в ДБР, в яких керівник департаменту ТзОВ "Юридична компанія "Сектор права" Роман Труба і прокурор Ольга Варченко за результатами конкурсу, що проходив до жовтня, фігурували в таблиці як ненадійні особи з супервисоким ризиком.