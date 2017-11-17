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Луценко отреагировал на избрание директора ГБР

Пятница, 17 ноября 2017, 09:52

После избрания председателя Государственного бюро расследований генеральный прокурор Юрий Луценко подчеркивает необходимость создания единой государственной службы финансового контроля.

Об этом он пишет 17 ноября в Facebook.

"Заступая на должность генпрокурора, я говорил о необходимости разделения функций прокуратуры и следствия в различных учреждениях. Поскольку возможность дать указание и следователю и прокурору не раз приводило к политическим репрессиям и рэкету бизнеса. Поэтому избрание руководителя и заместителей ГБР – огромный шаг к цивилизованной правоохранительной системе", – отмечает Луценко.

По мнению генпрокурора, по правительства и депутатами "остался еще один очень важный долг" – создать единую государственную службу финансового контроля, которой должны отойти все функции налоговых проверок, выявления фиктивного предпринимательства и хищения бюджетных средств, которые сейчас дублируются в ГПУ, МВД, СБУ и ГФС.

Подробнее о ГБР читайте в статье: За кулисами ГБР: кадры решают все

Как известно, 16 ноября директором Государственного бюро расследования конкурсная комиссия выбрала Романа Трубу.

Первым заместителем председателя ГБР была избрана прокурор Ольга Варченко, а заместителем директора – заместитель экс-прокурора Киева Александр Буряк.

Экс-нардеп Евгений Фирсов ранее в своем блоге публиковал предыдущие результаты конкурса на должности в ГБР, в которых в частности, руководитель департамента ООО "Юридическая компания "Сектор права" Роман Труба и прокурор Ольга Варченко по результатам конкурса, который проходил доо октября, определялись в таблице как ненадежные лица с супервысоким риском

Украинская правда
Темы: ГБРГенпрокуратураЛуценко
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