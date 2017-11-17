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Кононенко назвав претендентів на пост голови НБУ

П'ятниця, 17 листопада 2017, 10:37
Кононенко назвав претендентів на пост голови НБУ

Серед претендентів на пост глави Нацбанку є кандидатури в. о. голови НБУ Смолія та  голови правління "Райффайзен Банку Аваль" Лавренчука.

Про це заявив заступник глави фракції "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"По Національному банку йдуть консультації. На сьогоднішній день є кілька кандидатур. Ті, які найбільш на слуху, - виконуючий обов'язки голови Нацбанку Смолій і пан Лавренчук", - сказав він.

Кононенко нагадав, що консультації проводить президент.

"Сподіваюся, що до кінця року консультації завершаться ... і буде внесена кандидатура в зал, і у нас буде можливість проголосувати", - додав він.

Як повідомлялося, Гонтарева оголосила про свою відставку й подала президенту України відповідну заяву 10 квітня.

Гонтарева завершила професійну діяльність у Національному банку 11 травня поточного року й не планує повертатися до роботи на посаді голови НБУ.

Станом на кінець вересня президент розглядав 2 кандидатури для призначення головою НБУ - Смолія й Володимира Лавренчука.

Економічна правда

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Теми: НБУкадри
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