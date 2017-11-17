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У РФ визначилися, коли відгородять окупований Крим від України парканом

П'ятниця, 17 листопада 2017, 11:21

У Росії планують завершити зведення 50-кілометрового загородження на кордоні окупованого Криму з Україною у першому півріччі 2018 року.

Про це повідомили в п'ятницю в прес-службі прикордонного управління ФСБ РФ по регіону, передає ТАСС.

Відзначається, що "відповідно до проектної документації, закінчення будівництва загородження заплановано на першу половину 2018 року".

"Роботи з інженерного оснащення російсько-української ділянки кордону, в тому числі зі зведення 50-кілометрових інженерних загороджень на півночі Криму, ведуться в плановому порядку. Збоїв і накладок в графіках робіт немає", - повідомили інформагентству в прес-службі.

Також в управлінні ФСБ додали, що в майбутньому "державний кордон буде оснащуватися найпередовішими інженерними спорудами і технікою".

Раніше повідомлялося, що Росія має намір побудувати паркан на кордоні між півостровом і материковою Україною. Його вартість оцінена в більш ніж 200 мільйонів рублів.

Теми: КримУкраїнаРосіяанексія
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