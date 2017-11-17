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Гройсман: Із "регіоналкою" в Геокадастрі розбереться новий керівник

П'ятниця, 17 листопада 2017, 11:31

Уряд шукає гідного претендента на посаду керівника Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, відповідаючи на запитання до уряду у Верховній Раді 17 листопада.

Так, депутат Сергій Висоцький звернув увагу на те, що й після звільнення керівника Держгеокадастру там досі працює "регіоналка" Людмила Шемелинець і "наслідує корупційні схеми", започатковані за часів Віктора Януковича.

Нардеп також згадав про наказ №328 від 15 жовтня 2014 року, через який АТО-шники не можуть отримати землю, тому що Держгеокадастр вимагає додаткові документи від них.

Гройсман відповів: "Що стосується Геокадастру. Так буде з кожним. Я хочу, щоб мене всі почули. Прикривати неефективність, корупцію, зловживання, тиск на людей або на підприємців, я не буду. Навпаки я буду боротися з цим явищем".

"На жаль, у мене не так багато повноважень – але я знайду засоби, щоб кожного такого керівника привести до відповідальності. Якщо буде потрібна підтримка парламенту, то я звернуся з цим і до вас", – сказав він.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб знайти якісного керівника на таку серйозну структуру з тим, щоб він мав високий ступінь довіри", – сказав Гройсман і додав, що той керівник уже зможе звільняти підлеглих.

Щодо надання землі бійцям і ветеранам антитерористичної операції, прем’єр сказав:

"Я обома руками підтримую надання землі учасникам АТО. Уряд влітку прийняв рішення про те, щоб обмежити і зробити неможливим видачу земельних ділянок під прикриттям, в тому числі, і цього напрямку. Тепер вся земля видається виключно на аукціонах".

"Якщо є конкретні випадки, говоріть, ми їх публічно опрацюємо, щоб нам не було соромно людям дивитися в очі", – додав він.

Як відомо, 25 жовтня Кабінет міністрів звільнив із посади виконувача обов'язків голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха. Гройсман закликав порушити справи проти Цвяха і керівників районних управлінь його відомства.

Людмила Шемелинець є заступником голови Держгеокадастру.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГройсманКабінет міністрівкадриземля
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