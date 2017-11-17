Комісія визнала профпридатними 5 суддів, які карали активістів Майдану

Вища кваліфікаційна комісія визнала, що п'ятеро суддів, які колись незаконно позбавляли водійських прав активістів Майдану, здатні й надалі здійснювати правосуддя.

Про це повідомляє у Facebook адвокат Небесної сотні Роман Маселко.

Зазначається, що Вища кваліфікаційна комісія суддів 16 листопада здійснила первинне кваліфікаційне оцінювання 12 суддів апеляційних судів. Сімох з них визнали здатними здійснювати правосуддя у відповідному суді. Серед цих суддів опинилися п'ятеро представників Апеляційного суду Київської області, про яких розповідає Маселко:

- Віктор Габрієль;

- Андрій Дрига;

- Оксана Рудніченко;

- Юрій Слива;

- Ірина Ященко.

"Ці судді у часи Майдану залишали в силі рішення судів про позбавлення прав керування транспортними засобами учасників автопробігу до Межигіря 29 грудня 2013 року", - пише юрист.

Він нагадав, що усі ці рішення були винесені на підставі сфальшованих документів, що робилось з метою придушення протестних акцій.

"Судді чітко усвідомлювали, що жодних доказів вини автомайданівців немає, але залишали у силі рішення судів першої інстанції", - наголосив Маселко.

Він повідомив, що вищезазначені рішення ухвалювались на замовлення Адміністрації президента Віктора Януковича.

"ВРП (Вища рада правосуддя – ред.) при розгляді скарг на цих суддів встановила порушення у їх діях, але за "прецедентом Чауса" визнала їх недостатніми для звільнення", - розповідає адвокат.

За його словами, ці судді при заповненні декларації доброчесності збрехали, що не виносили таких рішень. Але декілька організацій та родичі Героїв Небесної сотні попереджали про це ВККС і просили визнати суддів нездатними здійснювати правосуддя.

"Проте для ВККС винесення замовних рішень щодо учасників Революції гідності, очевидні порушення законодавства при їх винесенні, брехня у декларації доброчесності, довіра до цих суддів у суспільства - немає жодного значення", - каже юрист.

"Тепер ці судді будуть довічно здійснювати "правосуддя", отримувати по 100 000 грн зарплати та пам'ятати, хто їх врятував від звільнення. Мабуть, судді, які вміють прогинатися, потрібні кожній владі", - резюмує він.

Як повідомлялося, 7 листопада Вища рада правосуддя призначила безстроково суддю Подільського районного суду міста Києва Світлану Захарчук, яка в часи Майдану позбавляла водійських прав учасників поїздки до Межигір’я.