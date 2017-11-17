Комиссия признала профпригодными 5 судей, наказававших активистов Майдана

Высшая квалификационная комиссия признала, что пятеро судей, которые когда-то незаконно лишали водительских прав активистов Майдана, способны и в дальнейшем осуществлять правосудие.

Об этом сообщает в Facebook адвокат Небесной сотни Роман Маселко.

Отмечается, что Высшая квалификационная комиссия судей 16 ноября осуществила первичное квалификационное оценивание 12 судей апелляционных судов. Семерых из них признали способными осуществлять правосудие в соответствующем суде. Среди этих судей оказались пятеро представителей Апелляционного суда Киевской области, о которых рассказывает Маселко:

- Виктор Габриель;

- Андрей Дрыга;

- Оксана Рудниченко;

- Юрий Слива;

- Ирина Ященко.

"Эти судьи во времена Майдана оставляли в силе решения судов о лишении прав управления транспортными средствами участников автопробега в Межигорье 29 декабря 2013 года", - пишет юрист.

Он напомнил, что все эти решения были вынесены на основании сфальсифицированных документов, что делалось с целью подавления протестных акций.

"Судьи четко осознавали, что никаких доказательств вины автомайдановцев нет, но оставляли в силе решения судов первой инстанции", - подчеркнул Маселко.

Он сообщил, что вышеупомянутые решения принимались по заказу Администрации президента Виктора Януковича.

"ВСП (Высший совет правосудия - ред.) при рассмотрении жалоб на этих судей установил нарушения в их действиях, но по "прецеденту Чауса" признал их недостаточными для увольнения", - рассказывает адвокат.

По его словам, эти судьи при заполнении декларации добропорядочности солгали, что не выносили таких решений. Однако несколько организаций и родственники Героев Небесной сотни предупреждали об этом ВККС и просили признать судей неспособными осуществлять правосудие.

"Однако для ВККС вынесения заказных решений в отношении участников Революции достоинства, очевидные нарушения законодательства при их вынесении, ложь в декларации добропорядочности, доверие к этим судей у общества - не имеют никакого значения", - говорит юрист.

"Теперь эти судьи будут пожизненно осуществлять "правосудие", получать по 100 000 грн зарплаты и помнить, кто их спас от увольнения. Видимо, судьи, умеющие прогибаться, нужны каждой власти", - резюмирует он.

Как сообщалось, 7 ноября Высший совет правосудия назначил бессрочно судью Подольского районного суда Киева Светлану Захарчук, которая во времена Майдана лишала водительских прав участников поездки в Межигорье.