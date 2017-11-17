Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Комиссия признала профпригодными 5 судей, наказававших активистов Майдана

Пятница, 17 ноября 2017, 12:16

Высшая квалификационная комиссия признала, что пятеро судей, которые когда-то незаконно лишали водительских прав активистов Майдана, способны и в дальнейшем осуществлять правосудие.

Об этом сообщает в Facebook адвокат Небесной сотни Роман Маселко.

Отмечается, что Высшая квалификационная комиссия судей 16 ноября осуществила первичное квалификационное оценивание 12 судей апелляционных судов. Семерых из них признали способными осуществлять правосудие в соответствующем суде. Среди этих судей оказались пятеро представителей Апелляционного суда Киевской области, о которых рассказывает Маселко:

- Виктор Габриель;

- Андрей Дрыга;

- Оксана Рудниченко;

- Юрий Слива;

- Ирина Ященко.

"Эти судьи во времена Майдана оставляли в силе решения судов о лишении прав управления транспортными средствами участников автопробега в Межигорье 29 декабря 2013 года", - пишет юрист.

Он напомнил, что все эти решения были вынесены на основании сфальсифицированных документов, что делалось с целью подавления протестных акций.

"Судьи четко осознавали, что никаких доказательств вины автомайдановцев нет, но оставляли в силе решения судов первой инстанции", - подчеркнул Маселко.

Он сообщил, что вышеупомянутые решения принимались по заказу Администрации президента Виктора Януковича.

"ВСП (Высший совет правосудия - ред.) при рассмотрении жалоб на этих судей установил нарушения в их действиях, но по "прецеденту Чауса" признал их недостаточными для увольнения", - рассказывает адвокат.

По его словам, эти судьи при заполнении декларации добропорядочности солгали, что не выносили таких решений. Однако несколько организаций и родственники Героев Небесной сотни предупреждали об этом ВККС и просили признать судей неспособными осуществлять правосудие.

"Однако для ВККС вынесения заказных решений в отношении участников Революции достоинства, очевидные нарушения законодательства при их вынесении, ложь в декларации добропорядочности, доверие к этим судей у общества - не имеют никакого значения", - говорит юрист.

"Теперь эти судьи будут пожизненно осуществлять "правосудие", получать по 100 000 грн зарплаты и помнить, кто их спас от увольнения. Видимо, судьи, умеющие прогибаться, нужны каждой власти", - резюмирует он.

Как сообщалось, 7 ноября Высший совет правосудия назначил бессрочно судью Подольского районного суда Киева Светлану Захарчук, которая во времена Майдана лишала водительских прав участников поездки в Межигорье.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Все новости...
Последние новости
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
Все новости...
Реклама: