Заступник голови місії ОБСЄ планує зустріч з Захарченком і Плотницьким

Заступник голови моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг хоче зустрітися з ватажками терористів ОРДО Олександром Захарченком та ОРЛО Ігорем Плотницьким.

Про це повідомляє прес-служба СММ.

"Запропонував влаштувати зустріч з паном Захарченком і паном Плотницьким та готовий обговорити з ними безпекову ситуацію у відповідних районах, виконання Мінських домовленостей, а також перешкоджання у здійсненні моніторингу СММ", - йдеться в повідомленні.

За даними місії, з 19 до 25 листопада Хуг перебуватиме з візитом на сході України. Там він збирається оцінити безпекову ситуації уздовж лінії зіткнення та перевірити, як просувається ремонт на об’єктах життєзабезпечення.

"Під час візиту Александр Хуг долучиться до патрулів спостерігачів ОБСЄ вздовж лінії зіткнення", - кажуть у прес-службі.

Як відомо, 15 листопада лідер громадського руху "Український вибір" Віктор Медведчук зустрівся зі своїм кумом президентом Росії Володимиром Путіним і обговорив питання обміну заручників на Донбасі.

Також повідомлялось, що Путін "підтримав пропозицію Медведчука про обмін полоненими" між Україною і ОРДЛО і пообіцяв "особисто обговорити це питання з керівниками невизнаних республік".

У п'ятницю російські ЗМІ повідомили, що ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко доручив так званій омбудсмену Дарині Морозовій підготуватися до обміну полоненими.