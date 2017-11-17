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Замглавы миссии ОБСЕ планирует встречу с Захарченко и Плотницким

Пятница, 17 ноября 2017, 13:40

Заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг хочет встретиться с главарями террористов ОРДО Александром Захарченко и ОРЛО Игорем Плотницким.

Об этом сообщает пресс-служба СММ.

"Предложил устроить встречу с господином Захарченко и господином Плотницким и готов обсудить с ними ситуацию безопасности в соответствующих районах, выполнение Минских договоренностей, а также препятствование в осуществлении мониторинга СММ", - говорится в сообщении.

По данным миссии, с 19 до 25 ноября Хуг будет находиться с визитом на востоке Украины. Там он собирается оценить политику безопасности ситуации вдоль линии соприкосновения и проверить, как продвигается ремонт на объектах жизнеобеспечения.

"Во время визита Александр Хуг присоединится к патрулям наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения", - рассказывают в пресс-службе.

Как известно, 15 ноября лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук встретился со своим кумом президентом России Владимиром Путиным и обсудил вопрос обмена заложников на Донбассе.

Также сообщалось, что Путин "поддержал предложение Медведчука об обмене пленными" между Украиной и ОРДЛО и пообещал "лично обсудить данный вопрос с руководителями непризнанных республик".

В пятницу российские СМИ сообщили, что главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко поручил так называемой омбудсмену Дарье Морозовой подготовиться к обмену пленными.

Темы: ОБСЕДонбасстерроризмАТО
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