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У Кличка відповіли НАЗК про корупцію підлеглого: всі питання до Мінюсту

П'ятниця, 17 листопада 2017, 15:56

У Київській адміністрації запевняють, що керівник Антикорупційного управління КМДА Сергій Красюк, щодо якого НАЗК виписало припис меру Києва, ще рік тому передав управління корпоративними правами.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

У Київській адміністрації зазначили, що безпосередньо у приписі НАЗК визнало, що формальне порушення, про яке йде мова, ймовірно було скоєне у вересні 2016 року.

"Сергій Красюк 26 березня 2005 року звільнився з посади директора ТОВ "Аврора", а управління корпоративними правами цього ж товариства передав 8 вересня 2016 року. Про це чітко вказано безпосередньо у приписі НАЗК", - йдеться в повідомленні.

"Питання ж щодо того, чому та чи інша особа, яка написала заяву ще 8 вересня 2016 року, не вилучена з Єдиного реєстру, потрібно адресувати не особі, і не КМДА, а швидше адміністраторам відповідних реєстрів і Міністерству юстиції України", - додали у прес-службі.

Водночас у КМДА відзначили, що на виконання припису НАЗК проведуть службове розслідування.

А також висловили сподівання, що наступного року подання електронних декларацій відбудеться без збоїв у роботі відповідної системи.

Як відомо, раніше Нацагентство із запобігання корупції внесло припис меру Києва Віталію Кличку про порушення антикорупційних законів одним з його підлеглих - Сергієм Красюком. 

У жовтні НАЗК просило Кличка провести службове розслідування щодо можливої наявності корпоративних прав у "Київській свічковій фабриці" у директора КО "Київзеленбуд" Михайла Наконечного.

Теми: НАЗККиївкорупціяВіталій Кличко
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