Бойовики ОРЛО обстріляли будинки в Попасній
П'ятниця, 17 листопада 2017, 16:52
Бойовики так званої "ЛНР" відкрили артилерійський вогонь по приватному сектору міста Попасна Луганської області.
Про це повідомляє прес-служба поліції Луганської області.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено господарчі споруди по вул. Водопровідна, вибиті вікна у будівлі Попаснянського відділу поліції, а також пошкоджено лінію електропостачання через, що без електрики залишилось 128 будинків", - повідомили в поліції.
Вказується, що через годину електропостачання було відновлене ремонтниками аварійної бригади.
Українська правда