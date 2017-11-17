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Бойовики ОРЛО обстріляли будинки в Попасній

П'ятниця, 17 листопада 2017, 16:52

Бойовики так званої "ЛНР" відкрили артилерійський вогонь по приватному сектору міста Попасна Луганської області.

Про це повідомляє прес-служба поліції Луганської області.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено господарчі споруди по вул. Водопровідна, вибиті вікна у будівлі Попаснянського відділу поліції, а також пошкоджено лінію електропостачання через, що без електрики залишилось 128 будинків", - повідомили в поліції.

 
 
 

Вказується, що через годину електропостачання було відновлене ремонтниками аварійної бригади.

Українська правда
Теми: Луганська областьДонбасАТО
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