Бойовики ОРЛО обстріляли будинки в Попасній

Бойовики так званої "ЛНР" відкрили артилерійський вогонь по приватному сектору міста Попасна Луганської області.

Про це повідомляє прес-служба поліції Луганської області.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено господарчі споруди по вул. Водопровідна, вибиті вікна у будівлі Попаснянського відділу поліції, а також пошкоджено лінію електропостачання через, що без електрики залишилось 128 будинків", - повідомили в поліції.

Вказується, що через годину електропостачання було відновлене ремонтниками аварійної бригади.