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Боевики ОРЛО обстреляли дома в Попасной

Пятница, 17 ноября 2017, 16:52

Боевики так называемой "ЛНР" открыли артиллерийский огонь по частному сектору города Попасная Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

"В результате обстрела повреждены хозяйственные постройки по ул. Водопроводная, выбиты окна в здании Попаснянского отдела полиции, а также повреждены линии электроснабжения ввиду, что без электричества осталось 128 домов", - сообщили в полиции.

 
 
 

Указывается, что через час электроснабжение было восстановлено ремонтниками аварийной бригады.

Украинская правда
Темы: Луганская областьДонбассАТО
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