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В Києві повідомили про масове мінування. Триває евакуація

П'ятниця, 17 листопада 2017, 16:52
В Києві повідомили про масове мінування. Триває евакуація

До Нацполіції Києва надійшло анонімне  повідомлення про мінування 12 об'єктів, серед яких станції метро, вокзал, ТРЦ, телеканал та інші багатолюдні місця.

Про це заявили в прес-службі київської поліції.

"Анонім повідомив про закладену вибухівку на центральному автовокзалі, телеканалі, автостанції "Дарниця", 6-ти розважальних центрів, станції метро "Либідська" та "Святошин", а також в готелі", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за вказаними адресами прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи районів, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та рятувальники.

"На даний час проводиться евакуація громадян. Інформація про вибухівку за всіма об'єктами у різних районах Києва надійшла в поліцію упродовж години", - повідомили в прес-службі.

Також вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень.

Крім того, поліція встановлює осіб, які вчинили анонімні дзвінки.

Пізніше було повідомлено, що станцію "Либідська" перевірили і вибухонебезпечних предметів не виявили. Наразі станція працює у звичайному режимі.

Як відомо,10 листопада десять аеропортів України отримали повідомлення про замінування.

Пізніше у Нацполіції встановили, що ці повідомлення були із сусідньої держави.

Українська правда
Теми: Київполіціянадзвичайна подія
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