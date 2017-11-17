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Бойовики обстрілюють бійців із мінометів та кулеметів

П'ятниця, 17 листопада 2017, 17:29

Ситуація у районі АТО залишається напруженою, бо попри зменшення кількості обстрілів, немає повного дотримання режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 17 листопада 2017 року.

Зазначається, що на різних ділянках лінії зіткнення російські найманці продовжують порушувати режим тиші та ведуть прицільні обстріли позицій сил АТО, зокрема із зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

"На Луганському напрямку 22 міни калібру 120-мм противник випустив по наших позиціях біля Залізного, ще 3 міни 82-го калібру - у районі Кримського", - йдеться у повідомленні.

Ворожі обстріли з великокаліберних кулеметів зафіксовано поблизу Троїцького.

"На Донецькому напрямку з гранатометів і стрілецької зброї противник обстріляв оборонців Павлополя", - розповіли у прес-центрі.

Загалом, від опівночі, російсько-окупаційні війська 4 рази порушили перемир’я. У половині випадків сили АТО відповідали влучним вогнем.

Теми: ДонбасвійнаАТОРосія
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