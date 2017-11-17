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Боевики обстреливают бойцов из минометов и пулеметов

Пятница, 17 ноября 2017, 17:29

Ситуация в районе АТО остается напряженной, поскольку несмотря на уменьшение количества обстрелов, нет полного соблюдения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 17 ноября 2017.

Отмечается, что на разных участках линии соприкосновения российские наемники продолжают нарушать режим тишины и ведут прицельные обстрелы позиций сил АТО, в частности из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

"На Луганском направлении 22 мины калибра 120-мм противник выпустил по нашим позициям у Зализного, еще 3 мины 82-го калибра - в районе Крымского", - говорится в сообщении.

Вражеские обстрелы из крупнокалиберных пулеметов зафиксировано вблизи Троицкого.

"На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял защитников Павлополя", - рассказали в пресс-центре.

В общем, от полуночи, российско-оккупационные войска 4 раза нарушили перемирие. В половине случаев силы АТО отвечали метким огнем.

Темы: ДонбассвойнаАТОРосcия
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