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На конкурс зі створення Музею Революції Гідності подали 65 заявок

П'ятниця, 17 листопада 2017, 18:35

Україна отримала 65 заявок з 12 країн світу на конкурс зі створення Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.

Про це повідомив речник президента Петра Порошенка Святослав Цеголко.

Порошенко зазначив, що наразі починається офіційна робота по відбору заявок.

"Розпочинається офіційна робота по конкурсу по відбору найкращого проекту (зі створення Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності – ред.). Я закликаю усіх небайдужих взяти участь у максимально активному обговоренні проекту", - зазначив президент.

Він додав, що цей меморіальний комплекс повинен бути спільним проектом.

"Це не має бути проект одного архітектора або проект президента Порошенка. Це має бути наш спільний загальноукраїнський проект, впевнений, що у нас це вийде", - підкреслив Порошенко.

Як відомо, 14 вересня Київрада надала земельну ділянку орієнтовною площею 1,22 га Музею Революції Гідності.

У березні 2017 року президент Петро Порошенко узаконив надання землі під "Музей революції гідності".

Кабінет Міністрів вирішив провести відкритий міжнародний конкурс на створення проекту будівництва Меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Водночас у 2015 році вже проводили Міжнародний відкритий конкурс "Територія Гідності".

На нього надійшло 148 проектів у 4 номінаціях: Громадський простір Майдану та центрального ядра Києва ( 29 проектів), Меморіалізація подій Революції Гідності та увічнення пам`яті Героїв Небесної Сотні (86 проектів), Міжнародний культурний центр "Український Дім на Європейській площі" (9 проектів) та Багатофункціональний музейний комплекс "Музей Майдану/Музей Свободи" (24 проекти).

З 6 квітня по 1 травня 2015 року проходило народне голосування за кращі проекти конкурсу.

Тоді переможцями конкурсу на найкращий проект реконструкцій Майдану Незалежності та меморіалізацію подій Революції Гідності стали проекти митців із семи країн.

"Українська правда" у Threads

Теми: МайданУкраїнаПорошенко
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