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На конкурс по созданию Музея Революции Достоинства подали 65 заявок

Пятница, 17 ноября 2017, 18:35

Украина получила 65 заявок из 12 стран мира на конкурс по созданию Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко.

Порошенко отметил, что сейчас начинается официальная работа по отбору заявок.

"Начинается официальная работа по конкурсу по отбору лучшего проекта (по созданию Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства - ред.). Я призываю всех неравнодушных принять участие в максимально активном обсуждении проекта", - отметил президент.

Он добавил, что этот мемориальный комплекс должен быть общим проектом.

"Это не должен быть проект одного архитектора или проект президента Порошенко. Это должен быть наш общий всеукраинский проект, уверен, что у нас это получится", - подчеркнул Порошенко.

Как известно, 14 сентября Киевсовет выделил земельный участок ориентировочной площадью 1,22 га Музею Революции Достоинства.

В марте 2017 президент Петр Порошенко узаконил предоставления земли под "Музей революции достоинства".

Кабинет Министров решил провести открытый международный конкурс на создание проекта строительства Мемориала Героев Небесной Сотни.

В то же время в 2015 году уже проводили Международный открытый конкурс "Территория Достоинства".

На него поступили 148 проектов в 4 номинациях: Общественное пространство Майдана и центральное ядра Киева (29 проектов), мемориализация событий Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни (86 проектов), Международный культурный центр "Украинский Дом на Европейской площади" (9 проектов) и Многофункциональный музейный комплекс "Музей Майдана / Музей Свободы" (24 проекта).

С 6 апреля по 1 мая 2015 проходило народное голосование за лучшие проекты конкурса.

Тогда победителями конкурса на лучший проект реконструкции Майдана Независимости и мемориализации событий Революции Достоинства стали проекты художников из семи стран.

Темы: МайданУкраинаПорошенко
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