Політсили не поспішають нести Порошенку кандидатури в ЦВК

Парламентські фракції та групи не поспішають вносити нові кандидатури членів ЦВК на розгляд президенту Петру Порошенку.

Про це йдеться у заяві громадської організації "ОПОРА".

Водночас 3 з 15 членів ЦВК досі працюють більше визначеного законом терміну.

Організація надіслала запити до фракцій і груп, щоб дізнатися, чи надсилали вони нові кандидатури до АП.

"Депутатська фракція "Самопоміч" ще у 2015 році запропонувала кандидатуру Євгена Радченка. Як зазначили у фракції у відповідь на інформаційний запит, станом на листопад 2017 року ця кандидатура не відкликалась, а інші не подавались", - пише ОПОРА.

Депутатська група "Воля народу" повідомила, що станом на 8 листопада 2017 року подала до складу ЦВК кандидатуру Віталія Максим’яка.

Депутатська група "Партія "Відродження" заявила про підтримку кандидатки Алли Басалаєвої, поданої у 2015 році.

Фракція партії "Опозиційний блок" у відповідь на запит ОПОРИ повідомила, що 18 травня 2016 року подала президенту пропозицію щодо 6 кандидатур до складу ЦВК: Юрія Данилевського (член Центральної виборчої комісії), Григорія Москаленка (аспірант Національної академії державного управління при Президентові України), Михайла Охендовського (голова Центральної виборчої комісії), Сергія Румпу (член Ради Центрального депозитарію), Олександра Чупахіна (член Центральної виборчої комісії), Олександра Шелестова (член Центральної виборчої комісії).

Фракція ВО "Батьківщина" надала відповідь, що з 3 червня 2016 року по листопад 2017 року подала президенту дві кандидатури до складу Центральної виборчої комісії: Жанну Усенко-Чорну та Андрія Євстігнєєва. До слова, останню кандидатуру ВО "Батьківщина" подала президенту в листопаді цього року.

У той же час секретаріат фракції "Блок Петра Порошенка" із запитуваною інформацією порадив ознайомитись на офіційному порталі Верховної Ради.

"Стосовно деталізованої інформації, слід звернути увагу, що частиною четвертою статті 6 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" визначено, що кандидатури осіб на посади членів Комісії попередньо обговорюються в депутатських фракціях та групах,а їх призначення проводиться за наявності висновків відповідного профільного комітету Верховної Ради", – йдеться у відповіді.

У документі також зазначено, що фракція не є розпорядником запитуваної інформації, "оскільки не наділена повноваженнями збирати або зберігати у задокументованому чи будь-якому іншому вигляді такого роду інформацію".

Фракції "Народний фронт" та Радикальної партії Олега Ляшка відповіді на запит "ОПОРИ" не надали. Втім, нещодавно Антон Геращенко у коментарі журналістам зазначив, що фракція "Народний фронт" запропонувала чотири кандидатури до складу ЦВК півтора року тому.