Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Політсили не поспішають нести Порошенку кандидатури в ЦВК

П'ятниця, 17 листопада 2017, 18:37

Парламентські фракції та групи не поспішають вносити нові кандидатури членів ЦВК на розгляд президенту Петру Порошенку.

Про це йдеться у заяві громадської організації "ОПОРА".

Водночас 3 з 15 членів ЦВК досі працюють більше визначеного законом терміну.

Організація надіслала запити до фракцій і груп, щоб дізнатися, чи надсилали вони нові кандидатури до АП.

"Депутатська фракція "Самопоміч" ще у 2015 році запропонувала кандидатуру Євгена Радченка. Як зазначили у фракції у відповідь на інформаційний запит, станом на листопад 2017 року ця кандидатура не відкликалась, а інші не подавались", - пише ОПОРА.

Депутатська група "Воля народу" повідомила, що станом на 8 листопада 2017 року подала до складу ЦВК кандидатуру Віталія Максим’яка.

Депутатська група "Партія "Відродження" заявила про підтримку кандидатки Алли Басалаєвої, поданої у 2015 році.

Фракція партії "Опозиційний блок" у відповідь на запит ОПОРИ повідомила, що 18 травня 2016 року подала президенту пропозицію щодо 6 кандидатур до складу ЦВК: Юрія Данилевського (член Центральної виборчої комісії), Григорія Москаленка (аспірант Національної академії державного управління при Президентові України), Михайла Охендовського (голова Центральної виборчої комісії), Сергія Румпу (член Ради Центрального депозитарію), Олександра Чупахіна (член Центральної виборчої комісії), Олександра Шелестова (член Центральної виборчої комісії). 

Фракція ВО "Батьківщина" надала відповідь, що з 3 червня 2016 року по листопад 2017 року подала президенту дві кандидатури до складу Центральної виборчої комісії: Жанну Усенко-Чорну та Андрія Євстігнєєва. До слова, останню кандидатуру ВО "Батьківщина" подала президенту в листопаді цього року.

У той же час секретаріат фракції "Блок Петра Порошенка" із запитуваною інформацією порадив ознайомитись на офіційному порталі Верховної Ради.

"Стосовно деталізованої інформації, слід звернути увагу, що частиною четвертою статті 6 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" визначено, що кандидатури осіб на посади членів Комісії попередньо обговорюються в депутатських фракціях та групах,а їх призначення проводиться за наявності висновків відповідного профільного комітету Верховної Ради", – йдеться у відповіді.

У документі також зазначено, що фракція не є розпорядником запитуваної інформації, "оскільки не наділена повноваженнями збирати або зберігати у задокументованому чи будь-якому іншому вигляді такого роду інформацію".

Фракції "Народний фронт" та Радикальної партії Олега Ляшка відповіді на запит "ОПОРИ" не надали. Втім, нещодавно Антон Геращенко у коментарі журналістам зазначив, що фракція "Народний фронт" запропонувала чотири кандидатури до складу ЦВК півтора року тому.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоЦВК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергся вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: