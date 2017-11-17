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Политсилы не спешат нести Порошенко кандидатуры в ЦИК

Пятница, 17 ноября 2017, 18:37

Парламентские фракции и группы не спешат вносить новые кандидатуры членов ЦИК на рассмотрение президенту Петру Порошенко.

Об этом говорится в заявлении общественной организации "ОПОРА".

В то же время 3 из 15 членов ЦИК до сих пор работают более определенного законом срока.

Организация направила запросы в фракции и группы, чтобы узнать, присылали ли они новые кандидатуры в АП.

"Депутатская фракция "Самопомич" еще в 2015 году предложила кандидатуру Евгения Радченко. Как отметили во фракции в ответ на информационный запрос, по состоянию на ноябрь 2017 эта кандидатура не отзывалась, а другие не подавались", - пишет ОПОРА.

Депутатская группа "Воля народа" сообщила, что на 8 ноября 2017 подала в состав ЦИК кандидатуру Виталия Максимьяк.

Депутатская группа "Партия "Видродження" заявила о поддержке кандидата Аллы Басалаевой, представленной в 2015 году.

Фракция партии "Оппозиционный блок" в ответ на запрос ОПОРЫ сообщила, что 18 мая 2016 подала президенту предложение по 6 кандидатур в состав ЦИК: Юрия Данилевского (член Центральной избирательной комиссии), Григория Москаленко (аспирант Национальной академии государственного управления при Президенте Украины), Михаила Охендовского (председатель Центральной избирательной комиссии), Сергея Румпу (член Совета Центрального депозитария), Александр Чупахин (член Центральной избирательной комиссии), Александра Шелестова (член Центральной избирательной комиссии).

Фракция ВО "Батькивщина" предоставила ответ, что с 3 июня 2016 по ноябрь 2017 подала президенту Украины две кандидатуры в состав Центральной избирательной комиссии: Жанну Усенко-Черную и Андрея Евстигнеева. К слову, последнюю кандидатуру ВО "Батькивщина" подала президенту в ноябре этого года.

В то же время секретариат фракции "Блок Петра Порошенко" с запрашиваемой информацией посоветовал ознакомиться на официальном портале Верховной Рады.

"Что касается детальной информации, следует обратить внимание, что частью четвертой статьи 6 Закона Украины "О Центральной избирательной комиссии" определено, что кандидатуры лиц на должности членов Комиссии предварительно обсуждаются в депутатских фракциях и группах, а их назначение проводится при наличии заключений соответствующего профильного комитета Верховной Рады", - говорится в ответе.

В документе также отмечается, что фракция не является распорядителем запрашиваемой информации, "поскольку не наделен полномочиями собирать или хранить в задокументированном или любом другом виде такого рода информацию".

Фракции "Народный фронт" и Радикальной партии Олега Ляшко ответа на запрос ОПОРЫ не предоставили. Недавно Антон Геращенко в комментарии журналистам отметил, что фракция "Народный фронт" предложила четыре кандидатуры в состав ЦИК полтора года назад.

Темы: ПорошенкоЦИК
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