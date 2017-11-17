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Генпрокуратура забрала у НАБУ справу про фальшування НАЗК

П'ятниця, 17 листопада 2017, 19:04

Кримінальне провадження щодо керівництва НАЗК за фактами, оприлюдненими керівником одного із департаментів Нацагентства із запобігання корупції Ганною Соломатіною, забрали з НАБУ і передали в СБУ. Це зробили за рішенням генерального прокурора Юрія Луценко.

Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм.

"На ділі це означає, що в подальшому всі процесуальні дії по цій справі, в тому числі, обшуки в НАЗК, виїмка документів, допити співробітників агентства і адміністрації президента будуть проводити співробітники Служби безпеки", - пояснює Найєм.

Він підкреслює, що такі дії є прямим порушенням Кримінально-процесуального кодексу та прямим конфліктом інтересів.

"Мало того, що це є прямим порушенням Кримінально-процесуального кодексу, це ще і прямий конфлікт інтересів, якого в Генпрокуратурі не побачили. Нагадаю, серед іншого колишній співробітник НАЗК повідомляла, що Нацагентство щодо запобігання корупції безпосередньо курується співробітниками адміністрації президента", - зазначив він.

Пізніше генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував оприлюднену інформацію і заявив, що кримінальне провадження передали від НАЗК до СБУ для уникнення конфлікту інтересів у слідчих діях підлеглих.

За його словами, Соломатіна раніше заявила про маніпуляції з перевіркою у глави, одного з керівників НАБУ.

"Для уникнення конфлікту інтересів у слідчих діях підлеглих йому детективів САП звернулася до мене щодо зміни підслідності за СБУ. Я вважаю, що це правильно", - зазначив Луценко.

Також він додав, що заяви Соломатіної "про її звернення до ГПУ не відповідають дійсності".

Як відомо, 14 листопада співробітниця Нацагентства звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій.

Пізніше в НАБУ заявили про розслідування можливих фальсифікацій в НАЗК.

В НАЗК повідомили, що направлять до суду позовну заяву з вимогою спростування інформації про можливі фальсифікації перевірок декларацій.

Теми: СБУНАЗКНАБУ
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