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"Шахтар" програв "Олександрії" матч Прем'єр-ліги у Харкові

П'ятниця, 17 листопада 2017, 20:15
Шахтар програв Олександрії матч Прем'єр-ліги у Харкові

Донецький "Шахтар" програв "Олександрії" у матчі 16 туру української Прем'єр-Ліги.

На майже порожньому стадіоні "Металіст" у Харкові "Олекандрія" виграла з рахунком 2:1.

Гості першими відкрили рахунок, коли на 15-й хвилині відзначився форвард гостей Полярус. Через три хвилини "гірники" зрівняли рахунок після влучного удару Бернарда.

Вже на 27-й хвилині Полярус вивів свою команду вперед, точним ударом у кут воріт "Шахтаря". Надалі в "Олександрії" було ще пару моментів, щоб збільшити рахунок, як і в "Шахтаря" вирвати нічию.

Для "Шахтаря", це друга поразка в нинішньому чемпіонаті УПЛ. Тепер в київського "Динамо" є шанс скоротити відрив від донеччан, в разі перемоги над "Зіркою" в матчі, що пройде у суботу, 18 листопада.

Микола Аврамчук, УП

Теми: футболШахтар
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