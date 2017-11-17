Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Шахтер" проиграл "Александрии" матч Премьер-лиги в Харькове

Пятница, 17 ноября 2017, 20:15
Шахтер проиграл Александрии матч Премьер-лиги в Харькове

Донецкий "Шахтер" проиграл "Александрии" в матче 16 тура украинской Премьер-Лиги.

На почти пустом стадионе "Металлист" в Харькове "Алекандрия" выиграла со счетом 2: 1.

Гости первыми открыли счет, когда на 15-й минуте отличился форвард гостей Полярус. Через три минуты "горняки" сравняли счет после точного удара Бернарда.

Уже на 27-й минуте Полярус вывел свою команду вперед точным ударом в угол ворот "Шахтера". В дальнейшем в "Александрии" было еще пару моментов, чтобы увеличить счет, как и у "Шахтера" вырвать ничью.

Для "Шахтера", это второе поражение в нынешнем чемпионате УПЛ. Теперь у киевского "Динамо" есть шанс сократить отрыв от дончан, в случае победы над "Звездой" в матче, который пройдет в субботу, 18 ноября.

Николай Аврамчук, УП

Темы: футболШахтер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
футбол
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Последние новости
11:47
"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня
11:45
По всей Украине второй раз за утро раздается тревога
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:25
Балтийские страны предлагают ЕС запретить импорт российского зерна
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:19
Maersk наращивает количество авиаперевозок для сокращения времени транзита грузов
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
Все новости...
Реклама: