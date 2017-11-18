Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держдеп США схвалив продаж Польщі систем "Patriot" на $10,5 мільярдів

Субота, 18 листопада 2017, 05:46

Державний департамент США схвалив постачання Польщі протиракетних систем "Patriot" на суму $10,5 мільярдів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Пентагону.

"Ця угода дозволить Польщі проводити спільні повітряні навчання і протиракетні операції з союзниками НАТО: Нідерландами, Німеччиною, Іспанією і Грецією, які також мають на озброєнні ракети "Patriot", - заявили у Держдепі.

Остаточне рішення про продаж ракет Польщі має схвалити Конгрес США.

Як відомо, раніше міністр оборони Польщі Антоні Мацаревич заявив, що перші ракетні комплекси "Patriot" з'являться в країні у 2019 році. 

Теми: СШАПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
США
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
NASAMS, снаряди і техніка: США оголосили нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергся вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: