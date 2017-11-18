Держдеп США схвалив продаж Польщі систем "Patriot" на $10,5 мільярдів
Субота, 18 листопада 2017, 05:46
Державний департамент США схвалив постачання Польщі протиракетних систем "Patriot" на суму $10,5 мільярдів.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Пентагону.
"Ця угода дозволить Польщі проводити спільні повітряні навчання і протиракетні операції з союзниками НАТО: Нідерландами, Німеччиною, Іспанією і Грецією, які також мають на озброєнні ракети "Patriot", - заявили у Держдепі.
Остаточне рішення про продаж ракет Польщі має схвалити Конгрес США.
Як відомо, раніше міністр оборони Польщі Антоні Мацаревич заявив, що перші ракетні комплекси "Patriot" з'являться в країні у 2019 році.