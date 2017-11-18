Госдеп США одобрил продажу Польши систем "Patriot" на $10,5 миллиардов

Государственный департамент США одобрил поставку Польше противоракетных систем "Patriot" на сумму $10,5 миллиардов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

"Это соглашение позволит Польше проводить совместные воздушные учения и противоракетные операции с союзниками НАТО: Нидерландами, Германией, Испанией и Грецией, которые также имеют на вооружении ракеты "Patriot", - заявили в Госдепе.

Окончательное решение о продаже ракет Польши должен принять Конгресс США.

Как известно, ранее министр обороны Польши Антони Мацаревич заявил, что первые ракетные комплексы "Patriot" появятся в стране в 2019 году.