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Доба в АТО: 25 обстрілів, 1 боєць ЗСУ загинув

Субота, 18 листопада 2017, 06:03

За минулу добу, 17 листопада, бойовики 25 разів порушили перемир'я - 1 боєць ЗСУ загинув, ще 2 - травмовані.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається складною. Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували активно порушувати режим тиші та вели прицільні обстріли позицій Збройних Сил України зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Традиційно, противник активно порушує домовленості про припинення вогню у темну пору доби", - йдеться у заяві.

Ворог активізувався на Луганському напрямку - зі 120-мм та 82-мм мінометів бойовики вели вогонь по оборонцях Трьохізбенки. Неодноразово з таких же видів мінометів та гранатометів російські найманці обстрілювали захисників Троїцького і Луганського.

11 мін калібру 120-мм було випущено неподалік Новозванівки, з піхотного озброєння обстріляно наші позиції біля Станиці Луганської, Новолуганського, Світлодарська та двічі Золотого.

На Донецькому напрямку найбільш неспокійно на Приазов’ї - окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів різного калібру, гранатометів та стрілецької зброї по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Павлополя.

Наші позиції у передмісті Авдіївки найманці обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а оборонців Мар’їнки – з великокаліберних кулеметів.

У відповідь українські військовослужбовці 15 разів придушували вогневу активність противника.

Теми: АТОДонбас
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