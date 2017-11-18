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Сутки в АТО: 25 обстрелов, 1 боец ​​ВСУ погиб

Суббота, 18 ноября 2017, 06:03

За прошедшие сутки, 17 ноября, боевики 25 раз нарушили перемирие - 1 боец ​​ВСУ погиб, еще 2 - травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали активно нарушать режим тишины и вели прицельные обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Традиционно, противник активно нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток" , - говорится в заявлении.

Враг активизировался на Луганском направлении - из 120-мм и 82-мм минометов боевики вели огонь по защитникам Трехизбенки. Неоднократно из таких же видов минометов и гранатометов российские наемники обстреливали защитников Троицкого и Луганского.

11 мин калибра 120-мм было выпущено неподалеку Новозвановки, с пехотного вооружения обстреляны наши позиции у Станицы Луганской, Новолуганского, Светлодарска и дважды Золотого.

На Донецком направлении наиболее неспокойно на Приазовье - оккупанты трижды открывали огонь из минометов разного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по украинским воинам, которые держат оборону возле Павлополя.

Наши позиции в пригороде Авдеевки наемники обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военнослужащие 15 раз подавляли огневую активность противника.

Темы: АТОДонбасс
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