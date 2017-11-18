Трамп почав платити адвокатам у "російській справі" з власної кишені

Президент США Дональд Трамп почав самостійно оплачувати роботу адвокатів, яких він найняв через розпочате розслідування щодо зв’язків його виборчої кампанії з РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше для оплати роботи адвокатів використовували пожертви, отримані Трампом на наступну виборчу кампанію, та кошти з бюджету Республіканської партії.

Національний комітет Республіканської партії підтвердив, що більше не проводить таких виплат.

У серпні агентство Reuters повідомило, що за місяць адвокатам Дональда Трампа було виплачено понад 230 тисяч доларів.

Агентство уточнює, що декілька адвокатів представляють інтереси Трампа в розслідуванні спецпрокурора США стосовно ймовірного російського втручання у вибори, яке проводить спецпрокурор Роберт Мюллер.

Європейська правда