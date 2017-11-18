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Трамп начал платить адвокатам по "российскому делу" из собственного кармана

Суббота, 18 ноября 2017, 10:17

Президент США Дональд Трамп начал самостоятельно оплачивать работу адвокатов, которых он нанял из-за расследования связей его избирательной кампании с РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее для оплаты работы адвокатов использовали пожертвования, полученные Трампом на следующую избирательную кампанию, и средства из бюджета Республиканской партии.

Национальный комитет Республиканской партии подтвердил, что больше не проводит таких выплат.

В августе агентство Reuters сообщило, что за месяц адвокатам Дональда Трампа было выплачено более 230 000 долларов.

Агентство уточняет, что несколько адвокатов представляют интересы Трампа в расследовании спецпрокурора США по вероятному российскому вмешательству в выборы, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. 

Европейская правда

Темы: ТрампРосcиявиборы
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