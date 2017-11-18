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У Києві на Подолі обвалилася недобудова

Субота, 18 листопада 2017, 12:27
У Києві на Подолі обвалилася недобудова

У Києві біля Андріївського узвозу на Воздвиженці обвалилися перекриття на недобудові. 

Про це пише "Громадське" з посиланням на очевидців. 

За попередніми даними, обвалилася одна із забудов компанії "Укрбуд".

Інформації про постраждалих чи загиблих внаслідок інциденту немає.  На місце прибули машини "швидкої". 

Як зазначає "Громадське радіо", інцидент стався в урочищі Гончари-Кожум’яки на вул.Дегтярній 2-4, обвал стався близько  11:00, коли працівники заливали бетон. 

Зазначається також, що у січні 2017 року Голосіївський суд ухвалив арештувати цю земельну ділянку та заборонити проведення на ній будь-яких будівельних робіт. 

 
 
 
 
Фото - Наталія Роп, "Громадське радіо"

Теми: Київ
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