В Киеве на Подоле обвалился недострой

В Киеве возле Андреевского спуска на Воздвиженке обвалилось перекрытие на недострое.

Об этом пишет "Громадське" со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, обрушилась одна из застроек компании "Укрбуд".

Информации о пострадавших или погибших в результате инцидента нет.

На место прибыли машины "скорой".

Как отмечает "Громадське радио", инцидент произошел в урочище Гончары-Кожемяки на вул.Дегтярной 2-4, обвал произошел около 11:00, когда работники заливали бетон.

Отмечается также, что в январе 2017 Голосеевский суд постановил арестовать этот земельный участок и запретить проведение на нем каких-либо строительных работ.