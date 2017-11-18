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В Киеве на Подоле обвалился недострой

Суббота, 18 ноября 2017, 12:27
В Киеве на Подоле обвалился недострой

В Киеве возле Андреевского спуска на Воздвиженке обвалилось перекрытие на недострое.

Об этом пишет "Громадське" со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, обрушилась одна из застроек компании "Укрбуд".

Информации о пострадавших или погибших в результате инцидента нет.

На место прибыли машины "скорой".

Как отмечает "Громадське радио", инцидент произошел в урочище Гончары-Кожемяки на вул.Дегтярной 2-4, обвал произошел около 11:00, когда работники заливали бетон.

Отмечается также, что в январе 2017 Голосеевский суд постановил арестовать этот земельный участок и запретить проведение на нем каких-либо строительных работ. 

 
 
 
 
Фото - Наталия Роп, "Громадське радіо"

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Темы: Киев
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