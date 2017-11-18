В Киеве на Подоле обвалился недострой
Суббота, 18 ноября 2017, 12:27
В Киеве возле Андреевского спуска на Воздвиженке обвалилось перекрытие на недострое.
Об этом пишет "Громадське" со ссылкой на очевидцев.
По предварительным данным, обрушилась одна из застроек компании "Укрбуд".
Информации о пострадавших или погибших в результате инцидента нет.
На место прибыли машины "скорой".
Как отмечает "Громадське радио", инцидент произошел в урочище Гончары-Кожемяки на вул.Дегтярной 2-4, обвал произошел около 11:00, когда работники заливали бетон.
Отмечается также, что в январе 2017 Голосеевский суд постановил арестовать этот земельный участок и запретить проведение на нем каких-либо строительных работ.