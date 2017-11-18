У Держдумі РФ відкрили виставку з портретом Захарченка
Субота, 18 листопада 2017, 19:07
У Держдумі Росії відкрили виставку з портретами ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка та президента Сирії Башара Асада.
Про це повідомляє видання Держдуми "Парламентська газета".
Виставка має назву "Майбутнє починається в минулому. Росія - мир. Сирія. Донбас".
Також тут представлені портрети президента Росії Володимира Путіна та депутатів Держдуми Іосіфа Кобзона і Геннадія Зюганова.
Картини намалювала художниця із Донецька Тетяна Пономаренко-Левераш.