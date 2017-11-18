Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Держдумі РФ відкрили виставку з портретом Захарченка

Субота, 18 листопада 2017, 19:07

У Держдумі Росії відкрили виставку з портретами ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка та президента Сирії Башара Асада.

Про це повідомляє видання Держдуми "Парламентська газета".

 
instagram: sbprokopenko

Виставка має назву "Майбутнє починається в минулому. Росія - мир. Сирія. Донбас".

Також тут представлені портрети президента Росії Володимира Путіна та депутатів Держдуми Іосіфа Кобзона і Геннадія Зюганова.

 
парламентская газета
 
парламентская газета

Картини намалювала художниця із Донецька Тетяна Пономаренко-Левераш.

 
парламентская газета
 
парламентская газета

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергся вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: