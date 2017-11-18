В Госдуме РФ открыли выставку с портретом Захарченко
Суббота, 18 ноября 2017, 19:07
В Госдуме России открыли выставку с портретами вождя боевиков ОРДО Александра Захарченко и президента Сирии Башара Асада.
Об этом сообщает издание Госдумы "Парламентская газета".
Выставка называется "Будущее начинается в прошлом. Россия - мир. Сирия. Донбасс".
Также здесь представлены портреты президента России Владимира Путина и депутатов Госдумы Иосифа Кобзона и Геннадия Зюганова.
Картины нарисовала художница из Донецка Татьяна Пономаренко-Левераш.